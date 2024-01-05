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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapıkule'den 2023'te 1 milyon TIR geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Kapıkule'den 2023'te 1 milyon TIR geçti

        Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük gümrük kapısı Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 TIR geçiş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:09
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        Kapıkule'den 2023'te 1 milyon TIR geçti
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        Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tır hareketliliği her geçen yıl artmaya devam ediyor.

        Kapıkule'den 2022'de 977 bin 602 tır giriş çıkışı olurken 2023'te bu sayı 68 bin 551 artışla 1 milyon 46 bin 153'e yükseldi. Kapıkule'de tır trafiği 2022'ye göre yüzde 7 arttı.

        Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'den geçen yıl 550 bin 49 tır girişi, 487 bin 104 de tır çıkışı oldu.

        Bu arada Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 476 bin 886 tır, İpsala Gümrük Kapısı'ndan da 188 bin 517 tır giriş çıkış yaptı.

        Almanya'ya yük taşıyan Onur Dikbaş, Kapıkule'de hareketli bir yıl yaşandığını söyledi.

        Türkiye'nin ihracatının her yıl arttığını buna bağlı olarak gümrük kapılarında tır yoğunluğu gözlendiğini belirten Dikbaş, "İhracatımız arttı. Bu durum ülkemiz için çok güzel. Ancak zaman zaman sıralar yaşanabiliyor" dedi.

        Letonya'ya giden Hasan Gümüş ise ihracat artışından mutlu olduklarını ifade etti.

        Kapıkule'deki tır trafiğinde görünen bir artış olduğunu anlatan Gümüş, "İhracat artışı bize yansıyor. Türkiye'de ihracat patlaması var. Hızımızı Avrupa kesiyor. Kapılarda bizi bekleterek önümüze baraj çekiyor. İhracat yoğunluğuna bağlı olarak firmalar çalışacak sürücü arıyor, kalifiye sürücü bulmakta zorluk yaşanıyor." diye konuştu.

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