AA

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Gümrük çalışanlarının da salgın döneminde ticaretin aksamaması için ciddi emek verdiğini anlatan Batur, "Kapıkule Sınır Kapısı dünyadaki en önemli ve en yoğun trafik hacmine sahip sınır kapılarından biri. 2020'de Kapıkule yaklaşık 350 bin TIR girişi ve 350 bin TIR çıkışını karşıladı." dedi.

Batur, geçen yılın Kovid-19 salgını etkisi altında geçtiğini, birçok ülkenin sınır kapılarında ticaretin kesintiye uğradığını ifade etti.

Başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere tüm sınır kapılarında gerekli önlemleri alıp, teması en aza indirerek ve mümkün olduğunca salgının olumsuz etkilerini azaltarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Batur, Kapıkule'den günlük 1200 araç çıkışının yapıldığını, hedeflerinin 1500 aracın üzerine çıkmak olduğunu dile getirdi.

Kapıkule'nin, ABD ve Meksika arasındaki Elpaso Sınır Kapısı'ndan sonra trafiği en yoğun sınır kapısı olduğunu belirten Batur, "Pandemiye rağmen önceki yıldan daha fazla trafiği, her iki yönde de gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmalar hem milletler arası iyi bir diyalogla hem de kurumlar arası yoğun bir çalışmayla İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla yapılan çalışmalarla gerçekleşti." diye konuştu.

'GÜNCELLEME ÇALIŞMASI YAPIYORUZ'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda sistem, süreç ve insan kaynağına ilişkin çok boyutlu çalışma yaptıklarını vurgulayan Batur, şöyle devam etti:

"Kapıkule Sınır Kapısı'nı bu kadar yoğun iş hacmine rağmen, farklı örnekleri yerinde görebilme açısından önemli bir nokta olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Randevulu Sıra Sistemi'nin pilot uygulamasını burada hayata geçirdik. Sahada yaşanan her tür olumlu ya da olumsuz çıktıyı da burada değerlendirdik. Bunun üzerine sistemi mükemmelleştirmek üzere diğer bakanlık ve kurumlarla bir sistem güncelleme çalışması yapıyoruz. Bu çalışma birkaç aya tamamlanmış olacak ve sadece Kapıkule değil tüm kapılarımızda daha önceden planladığımız şekilde devreye alınacak."

Batur, Randevulu Sıra Sistemi'nin ajandalarındaki yaygınlaştırılacak ana proje olduğuna işaret ederek, buradaki mühim noktanın, sahadan geri bildirimleri alıp, sahada yaşanan ya da yaşanması potansiyel sıkıntıları öngörerek, modelleri güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.