TIR'ın lastiğine gizlenmiş kilolarca uyuşturucu bulundu

DHA

Ticaret Bakanlığı Trakya Dış Ticaret Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri bir TIR'da ve yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda 46 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ile 1690 şişe hormon ilacı ele geçirdi. Ekipler diğer yaptığı aramalarda ise çok sayıda, gözlük, kaçak içki, oto parça, elektronik ve diğer kaçak eşya ele geçirdi. Ele geçirilenlerin uyuşturucu, hormon ilacı ve yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin 28 milyon TL olduğunu açıklandı.

46 KİLO UYUŞTURUCU TIR'IN LASTİĞİNE GİZLENMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri ülkeye boş şekilde beyan ederek ülkeye girmek isteyen bir TIR'ı sürücünün şüpheli hareket etmesiyle aramaya yaptı. Detaylı arama için x-ray taramasına sevk edilen TIR'da Narkotik Detektör Lili'de katıldı. Dedektör köpek Lili'nin TIR'ın yedek lastiğine tepki vermesi üzerine lastik kesilerek yapılan aramada, 9 şeffaf poşet içinde 46 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

VALİZDEN 1690 HORMON İLACI ÇIKTI

Ekipler ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun valizinde kıyafetlerinin arasında, kullanımı izne tabii olan kaçak 1690 adet hormon ilacı ele geçirildi. Kaçak hormon ilaçlarına el konulurken, şüpheli yolcu ise gözaltına alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.