Kapıkule'de TIR'da esrar ele geçirildi

Kapıkule'de TIR dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ı, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.
Taramada, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.
Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın da katıldığı aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.