Kapıkule'de tek seferde ele geçen en büyük miktar!

DHA

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Sahası'nda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 48 milyon TL'lik kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, takibe alınarak X-ray taramasına sevk edildi. X-ray sırasına girmek yerine yurda doğru dönüş yapan TIR'a müdahale edildi.

RULO KAĞIT TÜRÜ YÜKÜN ARASINDAN ÇIKTI Rulo kağıt türü eşya taşıdığı belirtilen TIR'da arama yapıldı. Kontrollerde; yasal yükün arasına gizlenen 110 bin 640 elektronik sigara, 5 bin 600 elektronik sigara başlığı, 2 bin 900 elektronik sigara likidi ve 1900 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 48 milyon 127 bin TL olduğu belirlendi. Kaçak elektronik sigaranın ise tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.