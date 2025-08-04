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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de 179 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kapıkule'de 3 tırda 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 TIR'da 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:32
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        Kapıkule'de 179 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 3 TIR, risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk edildi.

        Taramalarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tırlarda narkotik dedektör köpekler Uzay ve Bodri yardımıyla arama yapıldı.

        Aramalarda 146 kilo 650 gram esrar ve 33 kilo 28 gram kokain olmak üzere 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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        #Kapıkule Sınır Kapısı
        #uyuşturucu
        #Son dakika haberler
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