Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de 114 kilogram esrar ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kapıkule'de bir tankerde 114 kilogram esrar ele geçirildi

        Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankere gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 12:03 Güncelleme: 08.09.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de 114 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tankeri risk analizi kapsamında x-ray taramasına yönlendirdi.

        Sürücüsünün tankeri taramaya götürmediğini belirleyen ekipler aracın sınır kapısında Türkiye giriş yoluna park edildiğini tespit etti. Tankeri Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) üzerinden takibe alan ekipler, 5 gün sonra sürücünün aracının başına geldiğini belirledi.

        Tankeri x-ray taramasına alan ekipler, yapılan incelemede aracın arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit etti. Ekipler, tabanında kimyasal kalıntı bulunan tankerin içine koruyucu giysi giyip maske takarak girdi.

        Tankerin arka bölmesinde bavulların içine gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheli tanker sürücüsü gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne haberleri
        #Kapıkule Sınır Kapısı
        #uyuşturucu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Habertürk Anasayfa