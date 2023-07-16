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        Kapıkule'de 10 milyon liralık "kaçakçılık" operasyonu

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'de diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin aracında piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:51
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        Kapıkule'de 10 milyonluk "kaçakçılık" operasyonu
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin yurda giriş yaptığı minibüsü X-ray taramasından geçirdi.

        Daha sonra araçta fiziki arama yapıldı. Aramada, bagajın üzerindeki kolilerde son model 427 cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi.

        Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon 14 bin TL olduğu belirtildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        #Ticaret Bakanlığı
        #Kapıkule Gümrük Kapısı
        #Son dakika haberler
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