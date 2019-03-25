Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 70 bin metrekarelik alanda inşa edilen x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj x-ray ünitesi, kamera sistemleri, yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

112 milyon liralık yatırımla tam donanımlı ve modern bir görüntüye kavuşturulan sınır kapısı, 19 Mart'ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açılışının yapılmasıyla hizmete girdi.

Ülkelerindeki nevruz tatili nedeniyle Van'a gelen binlerce İranlı turist, güvenli ve konforlu hale getirilen sınır kapısında geçiş yaptı. İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri olumlu etkilemesi beklenen sınır kapısı, bölgedeki iş çevrelerince olumlu karşılandı.



"BÖLGENİN TİCARİ HAYATI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Faruk Biner, AA muhbirine yaptığı açıklamada, sınır kapısının açılışıyla tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın hem Van hem de bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Biner, şöyle dedi:

"Sınır kapımızın açılışı, 50 yıllık bir serüvenin nihayete erdiği, ete kemiğe büründüğünün gerçek karşılığıydı. Sınır kapısındaki modernizasyon bölgenin ticari hayatı için çok önemli. Özellikle dış ticarette yönümüzü Doğu ve Asya ülkelerine dönmüşken buradaki ticaretin Kapıköy ve Van üzerinden yapılacak olması hem kentimiz hem de bölgemiz için çok büyük bir katma değer yaratacak. Bu anlamda yapılan yatırımı çok önemli buluyoruz."

"SINIR KAPIMIZDAN YOĞUN BİR GEÇİŞ VAR"

Türkiye'nin teknolojik altyapısı ve fiziki koşulları açısından en modern kapılarından birine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Biner, şunları aktardı:

"Sınır kapımız şu ana kadar çok küçük sınır ticareti yapılan konumdayken bundan sonra ithalat ve ihracat ölçeğini büyüterek Van ve ülkemize önemli katkı sağlayacak. İran yer altı kaynakları bakımından çok zengin bir ülke. Dünyanın en büyük dördüncü petrol üreticisi. Doğal gaz anlamında da önemli bir ülke. Biz de o kaynaklardan yararlanmak istiyoruz. İran'ın dünyaya Türkiye üzerinden açılacağının farkındaydık. Onlar için de en ideal geçiş noktalarından biri de sınır kapımız oldu. İranlı turistler, son dört yıldır Van'ımızın ekonomisine önemli katkı sunuyor. Bu yıl da geçişler başladı. Sınır kapımızdan yoğun bir İranlı turist geçişi var. Bu durum esnafımızı çok memnun ediyor."

"GÜNDE BİN ARACIN GEÇİŞİNİ YAPACAK DURUMA GELDİK"

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da sınır kapısındaki modernizasyonun tamamlanması ve kapasitesinin artırılmasının dış ticaret açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İranlı turistlerin artık çok daha rahat ve güvenilir bir geçişle karşılandığını anlatan Aslan, "Son teknolojiyle donatılan ve uluslararası bir görünüme kavuşan sınır kapımızdan artık günde bin aracın geçişini yapacak duruma geldik. Ticaretle uğraşan üyelerimiz bu yatırımdan çok memnun. İran'ın da kapıdaki fiziki ve yol durumunu iyileştirmesiyle ithalat ve ihracatta önemli katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için Van'a İran ile ortak bir sanayi bölgesi kurmak istediklerini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"İran'daki ucuz ham madde ve enerji kaynaklarını Van'a taşımayı düşünüyoruz. Van'da kurulacak ortak bir sanayi bölgesinde İran'dan getireceğimiz ham madde ve petrol kaynaklarını Türk markasına dönüştürerek, dünyaya pazarlamayı hedefliyoruz. Bu açıdan sınır kapısındaki modernizasyon, sadece Van'a değil iki ülkenin ekonomisine önemli katkı sağlayacak."