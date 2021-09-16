İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hoy Milletvekili Adil Necefzade, beraberindeki 40 kişilik heyetle Van'a geldi.
İranlı heyeti Kapıköy Sınır Kapısı'nda AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve Saray Kaymakamı Yunus Ataman karşıladı.
Heyet, Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı'na katıldı.
Necefzade, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca iki ülkenin hep dost kaldığını ve ortak inanç ve kültürü paylaştığını ifade etti.
Alınan tedbirlerle iki ülke arasındaki sınır kapılarının açıldığını müjdeleyen Necefzade, "Maalesef son yıllarda salgın nedeniyle iki ülkenin ilişkilerinde bir durgunluk söz konusuydu. Ama çok şükür son toplantıda Türkiye Meclis Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanlarının yaptığı toplantılara dayanarak bugün Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarının açıldığı müjdesini vermek istiyorum." şeklinde konuştu.
Gülaçar da İran ile ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirterek, ziyareti önemsediklerini kaydetti.
Salgın nedeniyle ticarette aksamaların yaşandığını dile getiren Gülaçar, "Yaklaşık 2 yıldır İran tarafından kapalı bulunan Kapıköy Sınır Kapımız bugün itibarıyla açıldı." dedi.
Arvas da kapının açılması için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, bunun iki ülke arasındaki dostluğun daha da gelişmesine vesile olacağını söyledi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da sınır kapılarının açılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bizim tarafımızda kapının açılması sonrası İran tarafının da kapıyı açması için birtakım görüşmeler yaptık ve taleplerde bulunduk. Bu taleplerimiz ve baskılarımız nihayete erdi." diye konuştu.
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