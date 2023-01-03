Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KAPICI MAAŞLARI 2023 | 2023 Yeni apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları ne kadara yükseldi?

Gözler kapıcı maaşlarında! 2023 Yeni apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu?

Kapıcı maaşları gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılı asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 500 TL olarak açıklandı. Yeni zamla birlikte değişen maaşlar arasında kapıcı maaşları da yer aldı. İşte, 2023 yeni kapıcı maaşları detayları...

Giriş: 03.01.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Apartman görevlisi, kapıcı maaşı araştırmaları son günlerde hız kazandı. 2023 asgari ücret zammı yüzde 54,4 olarak belirlenirken yeni asgari ücret 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammıyla birlikte bir çok kalemde artış yapılırken gözler apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? sorusuna çevrildi. İşte, 2023 yeni apartman görevlisi maaşları son durum...

  • ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

    2023 yılı asgari ücret zam oranı yüzde54,4 olarak belirlenirken yeni asgari ücret ise 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

  • SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI YÜZDE 15.4 ARTACAK

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

  • MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK

    Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

    Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.18 oranında arttı. Enflasyonla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

     


    Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.

  • 2023 KAPICI MAAŞI NE KADAR, APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

    2023 Asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesinin ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da belli oldu.

    Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi/ kapıcı maaşları 8 bin 506 TL olarak güncellenecek.

  • 2022 KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

    01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi 2022 Kapıcılar için asgari ücret net 5.500,35 ve brüt ücret 6 bin 471,00 TL olarak belirlenmişti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.