Kapı ve pencere üretim atölyesi adeta küçük bir müzeyi andırıyor - KAHRAMANMARAŞ

Afşin ilçesindeki atölyesinde üretim yapan Durdu Kanat'ın iş yeri farklı bir özelliğiyle dikkati çekiyor. Ofis olarak kullandığı bölümde yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği eski eşyaları sergileyen Kanat, fotoğraf makinelerinden günlük ev eşyasına, telefonlardan dedesinden kalan yadigar tüfeklere kadar çok sayıda eşyayı gözü gibi koruyor.
İş yerine gelenleri adeta zamanda yolculuğa çıkartan Kanat, AA muhabirine, geçmişe olan özlemi gidermek için toplamaya başladığı eski eşyaları çevresinden gelen talep üzerine sergilemeye karar verdiğini söyledi. Sergilenen eşyalara müşterilerinin de ilgi gösterdiğini aktaran Kanat, "Amacım gelecek nesillerimize atalarımızın hangi şartlarda yaşadığını, nasıl bir yaşam tarzı sürdüklerini, kas gücüne dayalı malzemeleri nasıl kullandıklarını aktarmak." dedi.
- "Daha çok ürüne ulaşmayı hedefliyorum"
Topladığı parçaları ilerleyen zaman içerisinde müzeye bağışlamak istediğini aktaran Kanat, şunları kaydetti:
"Bu koleksiyonu gezen vatandaşlarımız daha sonra babasının, dedesinin antika eşyasını bana teslim ediyor ve burada sergilememi istiyor. Vatandaşlarımız manevi değeri olan eşyaların çatı katında veya başka bir yerde heder olmasını istemiyor. Atalarımızı, örf ve adetlerimizi unutmadığımızı göstermek, bunları da yeni nesle aktarmak için daha çok ürüne ulaşmayı hedefliyorum. Bu koleksiyonumu daha çok kitleye ulaşması için Afşin Belediyesi tarafından restore edilerek ziyaretçilere kapılarını açan Ömer Ağa Konağı'ndaki müzeye bağışlamak istiyorum. Gelecek nesillerimiz bu ürünlerle sanatın ne kadar önemli olduğunu, şu anki teknolojinin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacak ve zamana yolculuk yapacaklar."
Kanat, koleksiyonundaki hiçbir ürünü para karşılığı almadığının altını çizerek "Eski malzemeleri bana emanet ediyorlar ve onların adına bu malzemeleri koleksiyonuma katıyorum. Misafir ettiğimiz arkadaşlarımız küçüklüğünde kullandığı bir malzemeyi, oynadığı bir oyuncağı görünce çok duygulanıyor ve gözlerinde pırıltı oluşması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.
"Müzem" diye nitelendirdiği bölümde 150 ile 200 yıllık eşyaların da olduğunu aktaran Kanat, "Müzemde 250'nin üzerinde eser var. Bunlar içerisinde en önemlisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik tabancasının aynı modeli olan tabanca ile dedemden kalan ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan üsten dolma tüfek. Onlara gözüm gibi bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!