Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar

Edirne'de, polis ile birer muhtar, din görevlisi ve apartman yöneticisinden oluşan ekipler, bulaşı olan ya da bulaş riski bulunan, karantinada evinde olması gereken vatandaşları kontrol ediyor.
Çalışma kapsamında oluşturulan 25 ekip, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak, izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.
Karantina kararına uymayanlara, ekipteki polis tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira ceza ve adli işlem uygulanıyor.
- "Salgını hep birlikte, duyarlılıkla, önlemler alarak bitireceğiz"
Ekip üyesi Kocasinan Mahallesi Muhtarı Rahmi Kızmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın etkisinin duyarlılıkla azaltılabileceğini söyledi.
Tüm vatandaşların bu anlamda sorumluluk sahibi olduğunu belirten Kızmaz, "Mahallelerde oluşturulan denetim ekibiyle karantinada olan vatandaşların evlerinden çıkıp, çıkmadıklarını kontrol ediyoruz. Günlük olarak rapor tutuluyor. Salgını hep birlikte, duyarlılıkla, önlemler alarak bitireceğiz." diye konuştu.
Hacılar Ezanı Camisi müezzini Zeki Yılmaz da zorlu salgın sürecinin devam ettiğini ifade etti.
Salgınla topyekün mücadele etmek amacıyla denetim ekipleri kurulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Emniyet mensupları, muhtarlarımız ve aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı personelimizden oluşan denetim ekibiyle, karantinada olan vatandaşlarımızın, karantina uygulamalarına uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Bunun yanında karantinadaki vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini, virüsü hep birlikte kurallara, tedbirlere uyarsak yenebileceğimiz hakkında bilgiler veriyoruz.
Hep birlikte bu zorlu süreci, birbirimizi kollayarak atlatacağımızı düşünüyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımızın genellikle kuralları uyguladığını görüyoruz."
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