Kapatılan hastaneye aracıyla saldırdı

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir kişi, hastanenin camlarını kırıp duvarına arabayla çarptı.

İHA'nın haberine göre saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Avcılar’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Özel Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli kişi, hastane önüne geldi. Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.