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Ankara, yeni yıla adım adım yaklaşılırken, enerji gündemiyle peş peşe toplantılar yapıyor. Önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre yatırımları konusunda gündeme gelen bazı kömür santrallarının patron ve yöneticileriyle bir araya geldi. Patronlara, şu mesaj verildi: “Bugüne dek çevre konusunda hiçbir yatırım yapmayan santrallar, 1 Ocak itibarıyla kapatılacak.”
İKİNCİ ZİRVE ÇEVRE’DE
Ankara, santrallarla ikinci kritik görüşmeye hazırlanıyor. Çevre Bakanı Kurum, bu kez 13 santralın patron ya da yöneticilerini görüşmeye davet etti. Bu kritik görüşme, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da gerçekleşecek. Kurum’un, 1 Ocak itibarıyla kapatılması hemen hemen kesinleşen 4 ile 6 arasındaki santralda izlenecek süreçle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
Peki, diğer santrallarda nasıl bir yöntem izlenecek? Zehirli gazları tutmaya yarayan baca gazı arıtma tesisi bulunan santrallar, “geçici faaliyet belgesi” alacak. Santrallar, başvuru yapmaya başladı. Bazıları da hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu santrallar, Çevre Bakanlığı’nın öngördüğü doğrultuda ve sürede çevre yatırımlarıyla ilgili eksiklerini tamamlayacak. Söz konusu tesisler, bu süre içinde elektrik üretmeye devam edecek.
KAPATILMASI BEKLENEN SANTRALLAR
Ankara’da enerji kulislerinde kapatılacağı konuşulan santralların ortak özelliği, “baca gazı arıtma tesisleri”nin bulunmaması… Buna göre 4 ile 6 arasında santral kapatılacak. Bunların ikisi Kütahya’da, biri Sivas’ta, biri Manisa’da, biri de Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir santralın da baca gazı arıtma tesisi olmadığı için kapatılabileceği belirtiliyor.
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