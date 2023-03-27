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Kapasite kullanım oranında düşüş

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti

Giriş: 27.03.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kapasite kullanım oranında düşüş
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart 2023 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini paylaştı.

2023 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

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