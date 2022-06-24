Kapasite kullanım oranında düşüş

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.771 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 77,6'ya indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan düşüşle yüzde 77,5 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2020 2021 2022 Ocak 75,5 75,4 77,6 Şubat 76 74,9 76,6 Mart 75,3 74,7 77,3 Nisan 61,6 75,9 77,8 Mayıs 62,6 75,3 78,0 Haziran 66 76,6 77,6 Temmuz 70,7 76,7 Ağustos 73,3 77,1 Eylül 74,6 78,1 Ekim 75,4 78 Kasım 75,8 78,1 Aralık 75,6 78,7