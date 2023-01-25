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Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi

Giriş: 25.01.2023 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kapasite kullanım oranı yüzde 75.3 oldu
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1751 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak yüzde 75,3'e indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 75,8 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2022 2023
Ocak 77,6 75,3
Şubat 76,6
Mart 77,3
Nisan 77,8
Mayıs 78,0
Haziran 77,6
Temmuz 78,2
Ağustos 76,7
Eylül 77,4
Ekim 76,9
Kasım 75,9
Aralık 76,5

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