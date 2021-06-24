Kapasite Kullanım Oranı haziran ayında arttı

TCMB verilerine göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,6

seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 76,3 oldu.

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