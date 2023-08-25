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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti  - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti 

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:52
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        Kapasite kullanım oranında düşüş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak yüzde 76,1'e geriledi.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan düşerek yüzde 75,7 oldu.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

        Aylar 2022 2023
        Ocak 77,6 75,3
        Şubat 76,6 75,2
        Mart 77,3 73,5
        Nisan 77,8 75,4
        Mayıs 78,0 76
        Haziran 77,6 76,8
        Temmuz 78,2 77,1
        Ağustos 76,7 76,1
        Eylül 77,4
        Ekim 76,9
        Kasım 75,9
        Aralık 76,5
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