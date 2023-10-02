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        Haberler Gündem Kapanma gelecek mi, aşılama yapılacak mı? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi!

        Kapanma gelecek mi, aşılama yapılacak mı? Bakan Koca'dan açıklama geldi!

        Eris varyantına ülkemizde rastlanmasının ardından kamuoyunun genelinde "Tam kapanma gelecek mi?" ve "Toplu aşılama yapılacak mı?" sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak edilen sorularla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Bakan Koca'dan tam kapanma ve toplu aşılamayla ilgili gelen açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:50
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        • 1

          Koronavirüs yeni varyantı Eris buluntusu taşıyan vakalara rastlanması sornası alınabilecek tedbirler kamuoyunda merak ediliyor. Özellikle "Tam kapanma gelecek mi?" ve "Toplu aşılama yapılacak mı?" sorularının cevabı kamuoyunun genelinde araştırılıyor. Peki, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma gelecek mi? Toplu aşılama yapılacak mı? İşte merak edilenlerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama...

        • 2

          KAPANMA OLACAK MI, AŞILAMA YPILACAK MI?

          Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun kalp yetmezliğiyle birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada kapnma ve aşılama tedbirleriyle ilgili merak edilen sorulara da cevap verdi.

          İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

        • 3

          Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun. Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan birtakım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur. Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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