Kapanışı onlar yaptı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 47'nci İstanbul Müzik Festivali sona erdi. Festivalin kapanışını Fazıl Say ile Şanghay Filarmoni Orkestrası yaptı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen konserin ilk yarısında Say, Beethoven'ın 3'üncü Piyano Konçertosunu yorumlarken Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası da ilk yarıda Ye Xiaogang'ın 'The Fading Gingkgo Biloba' eserini icra etti. Orkestra, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6'ncı Senfonisini seslendirdi.