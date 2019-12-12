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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Demir (30) ile başka suçtan tutuklu diğer sanık Bülent Pugar, müşteki Serkan Demirezen, kulübün eski başkanı Saffet Külahçı ile avukatlar hazır bulundu.
Sanık Ahmet Demir, savunmasında, kulüpteki görevi sırasında transfer konusunda yetkili olmadığını öne sürerek, "Bu paraya aracı oldum. Paranın tamamı antrenör ve futbolculara dağıtılmak amacıyla Saffet Külahçı’ya verildi. Kulübe 10 milyon lira harcadım. Benden başka kimse kulübe 1 kuruş harcamadı. Senedin de aslı yok. Beraatımı istiyorum." dedi.
Diğer sanık Bülent Pugar da "Ahmet benden 50 bin lira istedi. Parayı futbolculara vereceğini, deplasmana gidecek paralarının olmadığı söyledi. Şimdi biri şikayetçi, biri tanık olmuş, ben yargılanıyorum. Senedin ödenmediğini öğrenince yasal yollardan icraya koydum." diye konuştu.
Eski başkan Saffet Külahçı ise "Melikgazi Belediyesinden gelen paraları Ahmet’in kartına yatırarak, harcama yapıyorduk. 550 bin liralık senet verdim. Buna karşılık 3 araba verdiler. Kulüpte hırsızlıklar başladı. Kulüpteki hurdaları bile satmaya kalktılar. Eşofman takımlarına kadar satıldı. 86 yıllık kulübün kapanmasına neden oldular." dedi.
Serkan Demirezen de daha önce verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Süper Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen, daha sonra kapanan 86 yıllık kulüp Kayseri Erciyesspor'un eski futbolcusu Serkan Demirezen’i 25 Temmuz 2017'de sahte senet ile 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla dönemin mali işler sorumlusu olan Ahmet Demir ile Bülent Pugar hakkında, "Hizmet nedeniye güveni götüye kullanma" ve "Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.
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