Kapalıçarşı yeniden açılışa hazırlanıyor - İSTANBUL

Bu çerçevede çarşının bütün yolları ve ara sokakları dezenfekte edilerek, temizlik işlemleri yapıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın, 1 Haziran'da yeniden açılacağını belirterek, "Ziyaretçiler içeriye maskesiz, ateşleri ölçülmeden alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek." dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."