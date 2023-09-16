Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı

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Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışması sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, şu açıklamayı paylaştı:

"Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir"