Altın alacakların dikkatine! İşte 19 Aralık güncel altın fiyatları
Altında hareketlilik devam ediyor. 19 Aralık 2023 Salı günü öğleden sonra gram altında düşüş yaşanırken, çeyrek altın fiyatlarında artış görüldü. İşte, 19 Aralık günü canlı altın fiyatları ile altın alış-satış tablosu...
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19 Aralık Salı canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında haftanın başında kendini gösteren hareketlilik devam ediyor. Altın alış-satışı yapacak vatandaşlar altınla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. İşte, 19 Aralık Salı 2023 güncel altın fiyatları listesi...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.895,17
1.895,45
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.026,10
2.026,40
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.032,36
3.099,17
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.130,41
12.359,44
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.046,16
6.198,33
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.129,46
12.358,78
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.933,74
13.255,79
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.036,76
1.405,54
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.780,28
1.879,29