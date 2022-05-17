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Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

Kapalı yollar ve alternative güzergahlar trafiğe çıkacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 17 Mayıs Salı günü saat 11:00 itibariyle kapatılacak yolları kullanacak sürücler alternatif güzergahları araştırıyor. İşte, 17 Mayıs İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

17.05.2022 - 09:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 17 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinliği nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre saat 11:00 itibariyle bazı cadde ve sokaklar araç tarfiğine kapatılacak. İşte, 17 Mayıs kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

  • BUGÜN İSTANBUL’DA KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

    Öğrenci Grubunun Geçisi Esnasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün kapalı olan yollar şu şekilde;

    Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı İle İskele Polis Merkezi Girişi Arasında Kalan Kısım)

    Rıhtım Sokak

    Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak Kesişimi İle Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

  • Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu

    General Asım Gündüz Caddesi (Sakız Gülü Sokak Kesişimi İle Kuşdili Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

  • ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    Valilik açıklamasına göre Alternatif güzergâhlar;

    Moda Caddesi

    Mühürdar Caddesi

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