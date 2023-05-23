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Kapaklı Site Spor'da hedef 1. Lig!

TVF Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Kapaklı Site Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda hedefini TVF Kadınlar 1. Lig olarak belirleyen Kapaklı Site ilk olarak başarılı antrenör Alper Kemal Kaygusuz ile anlaştı

Giriş: 23.05.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kapaklı Site Spor'da hedef 1. Lig!
HABERTURK.COM

TVF Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Kapaklı Site Spor, voleybola önemli yatırımlar yapıyor. Bu sezon hedefini TVF Kadınlar 1. Lig olarak belirleyen Kapaklı Site ilk olarak başarılı antrenör Alper Kemal Kaygusuz ile anlaştı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, “Spor kenti Kapaklı sloganıyla çıktığımız yolda Kapaklı Site Spor kulübümüz ile beraber ülkemizde bizi gururlandıran voleybol branşında yer alma kararımızı bu yıl bir adım yukarıya taşımaya karar verdik. Bu yolculuğumuzda voleybol ve sporu ilçemize sevdirmek ve onların desteğiyle beraber bir üst lige çıkmak için yöneticilerımize, antrenörlerimize ve sporcularımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Kapaklı Site Kulüp Başkanı Ersan Yalçın Karamehmetoğlu, “Spor kenti Kapaklı için, Kapaklı Site Spor yönetimi olarak, önümüzdeki sezon, 2. Lig Kadın voleybolunda, hedefimizi 1. lig olarak belirledik.

Teknik heyetimizi ve oyuncu grubumuzu bu yönde belirledik. Bizi izlemeye devam edin.! #Sporkentikapaklı” ifadelerini kullandı.
Kapaklı Site Spor Başantrenörü Alper Kemal Kaygusuz ise “Yaptığımız görüşmeler sonunda bugün itibariyle Kapaklı Site ile yolumuza başlıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin ve değerli yöneticilerimizin sunduğu imkanlar ve projelerin, voleybol adına çok değerli projeler olduğunu gördüm. Bu heyecan ve hedefler doğrultusunda sezona başlıyoruz. Tüm Kapaklı halkına ve voleybolseverlere genç, dinamik ve heyecanlı bir takım seyrettireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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