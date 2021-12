Kapadokya’ya özgü sembollerle eserler üreten sanatçı Hatice Abalı’nın Kapadokya’nın Perileri 2021 başlıklı illüstrasyon sergisi 13 Aralık'tan itibaren Argos in Cappadocia Müze Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Argos’un hikâyesinden ve Kapadokya’nın büyülü coğrafyasından ilham alan “Artist in Residence” projesiyle dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan Argos in Cappadocia yerel sanatçıları da desteklemeyi sürdürüyor. Sanatçı Hatice Abalı’nın Kapadokya’nın Perileri 2021 başlıklı illüstrasyon sergisi, Argos in Cappadocia'nın restorasyonlar yoluyla bölgeye kazandırdığı mekânlardan biri olan Müze Salonu’nda kapılarını açıyor.

Sergide, Kapadokya ve Argos’a özgü görsel semboller ve şemalar sanatçı Hatice Abalı’ya ilham oluyor. Abalı sergide, bölgeyi temsil eden atlar, balonlar, günün her devinimde ışık ve gölge oyunlarına sahne olan vadi, peri bacalarına dayanan merdiven, güvercin ve kadın figürleri akrilik, suluboya ve kahve teknikleriyle yorumluyor. Sanatçı ayrıca sergide yer alan illüstrasyonlarda; süsleme, eğlendirme, bezeme, yorum yapma, bilgilendirme, esinlendirme, şaşırtma, büyüleme ve hikâye anlatma gibi işlevler için yaratıcı, farklı ve son derece kişisel yollara başvurarak kullandığı malzemeleri de görsel bir biçimde sunuyor.

Sanatçı Hatice Abalı, eserlerinde yıllarca antika pazarlarından topladığı Osmanlıca dergi kupürlerini, bölgeye özgü taşların üzerine çocukluğunda duyduğu, gördüğü ve hayal ettiği döngüyü yaratıcı bir etkileşim içine girerek aktarıyor.

Kapadokya’nın Perileri 2021 başlıklı sergi, 13 Aralık tarihinden itibaren Müze Salonu’nda ziyaretçileri geçmişten günümüze bölgeyi tanımlayan benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.