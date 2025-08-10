Habertürk
        Kapadokya'nın gökyüzü bir kez daha dünya sahnesinde

        Kapadokya’nın gökyüzü bir kez daha dünya sahnesinde

        Dünyaca ünlü National Geographic, 277 milyon takipçili Instagram hesabında yayımladığı videoyla  Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonlarının yarattığı büyüleyici atmosferi tüm dünyaya gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 21:50 Güncelleme: 10.08.2025 - 21:50
        Bir kez daha dünya sahnesinde
        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Balon Festivali’nden yansıyan renkli fotoğraflar, kısa sürede dünya basınının da gündemine girdi.

        Geçtiğimiz ay 46 milyon takipçili @natgeotravel hesabında Göreme’yi tanıtan dünyaca ünlü seyahat dergisi, bu kez 277 milyon takipçili @natgeo hesabında Kapadokya’nın gökyüzündeki görsel şölenini paylaştı. Kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni alan videoda şu ifadelere yer verildi: Bu hava görüntüsü, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde turistlerin bölgenin ham jeolojisini sıcak hava balonlarıyla nasıl deneyimleyebileceğini gözler önüne seriyor.

        28 farklı ülkeden rengarenk ve özel figürlerdeki balonların gökyüzünü süslediği Balon Festivali, İngiltere'de The Guardian ve Belçika'da La Capitale olmak üzere pek çok saygın yayın organlarında da geniş yer buldu. Ayrıca Romanya, Polonya ve dünyanın farklı ülkelerinden basın kuruluşları, Kapadokya semalarında yükselen bu eşsiz manzarayı haberleştirdi.

        Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yabancı basının ilgisini şöyle değerlendirdi: Kapadokya, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en özel turizm destinasyonlarından biri. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir durağı kapsamındaki Balon Festivali’nin bu denli ses getirmesi, bölgenin kültürel ve doğal değerlerinin uluslararası alanda ne kadar güçlü bir çekim merkezi olduğunu gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi Kapadokya’nın büyülü atmosferinde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ilginin artarak devam etmesi, hem kültürel mirasımızın korunması hem de turizmimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Kapadokya'nın turizm ürünlerini çeşitlendirerek turizmi geliştirmeyi sürdüreceğiz.

