Kapadokya ve İstanbul'dan etkilendiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile KM Events'in ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Türkiye'nin Lüksleri Tanıtım Turu", İstanbul ve Kapadokya'da gerçekleştirildi. 2021- 2022 yılı planlamaları kapsamında gerçekleştirecekleri organizasyonlara Türkiye'yi dahil etmelerine yönelik turda, dünya'nın önde gelen organizatörleri Kapadokya ve İstanbul'dan ziyadesiyle etkilendi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile KM Events; Türkiye'nin uluslararası düğün, davet ve özel organizasyonlarda dünyanın önde gelen destinasyonları sıralamasına girmesi için özel bir proje planlandı.

Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi amacıyla, TGA ve Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı, KM Events kurucusu Meltem Tepeler'in ortaklığında "Türkiye'nin Lüksleri Tanıtım Turu", 2 - 6 Kasım arasında İstanbul ve Kapadokya'da gerçekleştirildi.

Uluslararası etkinlik endüstrisinin en önde gelen düğün, davet ve organizasyon tasarımcılarının ağırlandığı özel organizasyona dünyanın 9 ülkesi katılım sağadı. ABD, Fransa, Filipinler, Malta, Pakistan, İtalya, Peru, Brezilya ve Lübnan'nın her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmış ve lüks kategorisinde projeler gerçekleştiren isimlerinin ağırlandığı 5 günlük özel davette hedef; dünyanın önde gelen organizatörlerin 2021- 2022 yılı planlamaları kapsamında gerçekleştirecekleri organizasyonlara Türkiye'yi dahil etmeleri. Meltem Tepeler, organizasyonla ilgili olarak Habertürk'ün sorularını cevapladı.

Türkiye'nin uluslararası düğün, davet ve özel organizasyonlarda dünyanın önde gelen destinasyonları sıralamasına girmesi neden önemli? Bu konuda yeni çalışma başlatmadan önce tercih edilme oranı hakkında Türkiye'nin durumu nedir?

Dünya etkinlik endüstrisinde destinasyon düğünleri çok önemli bir ciroya sahip. Çünkü destinasyon düğünleri yüksek gelir grupları tarafından gerçekleştirilen ve beraberinde yüksek gelir grubuna ait davetlileri de getiren organizasyonlardır. Başka bir ülkede yaşayan insanların kendi düğünlerini ve kutlamalarını, yakın çevreleriyle ülkemizde gerçekleştirmeleri, ülkemize büyük döviz girdisi sağlamaktadır. Çünkü bu düğün ve davetle gelen tüm misafirler, ülkemiz de minimum 3 gün ile 7 gün arasında kalmakta ve bu süre boyunca en lüks otellerde konaklamakta, en iyi restoranlarda yemek yemekte ve aynı zamanda alışveriş yapmaktadır. Dolayısıyla bir destinasyon düğününün ülkemize getirisini sadece etkinlik bütçesiyle ölçmemek gerekir. Bu organizasyon vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden tüm konuklar diğer harcamalarıyla da ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Destinasyon düğün turizmi konusunda yıllardan beri süren ülkeler arası bir yarış var. Pek çok ülke bu konuda her yıl büyük yatırımlar yapıyor, konferans ve kongreler düzenliyor, fam tripler hazırlıyor. Ülkemiz de yeni yeni bu yarışın farkına vardı ve bu konuda çalışmalar başlattı. Türkiye'nin çok özel coğrafi konumu, nefis tabiatı, tarihi ve bir medeni ülkenin sahip olduğu tüm olanaklarıyla düğün için tercih edilen en etkili destinasyonlardan biri olmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki bu konuda ki çalışmaları destekleyelim ve bu konuda çaba gösterenleri takdir edelim. Bugüne kadar yaptığım sayısız ülke tanıtımı projesinde, ülkemize hayran kalmayan tek bir davetliye bile rastlamadım.

Hedefe ulaşmak için ne gibi projeler geliştirdiniz, bu konudaki plan ve programlarınız nelerdir?

Öncelikle bu konuda doğru proje ve tanıtım yapan firmaların devlet tarafından desteklenmesi çok önemli. Aynı zamanda Türkiye'yi etkinlik destinasyonu olarak tanıtmak için yurt dışına yatırım yapan, ofis açan etkinlik firmaları tek başlarına mücadele ediyorlar. Bu konudaki çalışmaların yine devletimizin tarafından desteklenmesi gerekiyor. Örneğin KM Events olarak Dubai'de 5 yıl evvel açtığım Türkiye satış ofisim tamamen kendi olanaklarımla gerçekleşmiş bir projedir. Oysa ki yurt dışında, pek çok meslektaşım kendi ülkeleri için yaptıkları çalışmalar ve yatırımlarda büyük ölçüde destek alıyorlar. Bu nedenle ülkemizi tanıtacağımız, anlatacağımız tüm kongre, konferans katılımlarının ve yatırımlarımızın destek görmesi çok önemli. Yıllar evvel yine Türkiye'yi önemli bir düğün destinasyonu olarak tanıtmak için yazmış olduğum 'Düğünler & Istanbul' adlı kitabım tamamen kendi çabalarımla İngiltere ve Fransa'da satışa sunuldu ve bu kitabım Türkiye'ye düğün olarak pek çok getirisi oldu. Bundan sonraki planlarım arasında Türkiye'yi daha geniş kitlelere tanıtacağım düğün konferansları ve kongreleri planlamak var. Yine kitaplarımı yazmaya devam edeceğim ve her yıl konuşmacı olarak davet edildiğim uluslararası kongrelerde ülkemi anlatmaya devam edeceğim.

İstanbul ve Kapadokya'da gerçekleştirdiğiniz "Türkiye'nin Lüksleri Tanıtım Turu"nda amacınıza ne ölçüde ulaştınız? Konuklarınızın tanıtım turunda edindiği izlenim ve bıraktığınız intiba hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Şu anda yaşamakta olduğumuz pandemi süreci nedeniyle, birkaç yıl çok kalabalık destinasyon düğünlerinin gerçekleşeceğini beklemiyoruz. Ancak az sayıda konuğun katılacağı, bütçelerin yüksek olduğu destinasyon düğünlerinin gerçekleşeceğine inancım sonsuz. Bu nedenle Kapadokya bölgesine dünyanın en ünlü düğün eksperlerini davet ettik ve onlara bu özel destinasyonda exclusive düğünleri nasıl yapacaklarını tanıttık. Zaten Kapadokya'yı görüp bu özel destinasyona vurulmamak imkansız. Konuklarımız, Kapadokya'ya ayak basar basmaz çok etkilendiler. Bu projede İstanbul'u ve Kapadokya'yı tamamen farklı bir gözle 'Luxury Turkey' yani en üst lüks segmentindeki destinasyon olarak tanıtmayı hedefledik. Davetlilerimizin çok özel müşterilere hizmet eden firmaları var, dolayısıyla dünyanın en ünlü düğün eksperleri olan meslektaşlarımdan önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok sayıda düğün ve kutlamalar getireceklerine inanıyorum.

Sizce Türkiye'nin uluslararası düğün, davet ve özel organizasyonların gerçekleşmesi adına için ne gibi avantajları bulunuyor?

Öncelikle Türkiye gerçekten dünyanın en güzel ülkesi. Sadece tarihi, doğal güzellikleri, muhteşem tabiatı, ve dört mevsimi içeren iklimi bile çiftlerin evlenmek için Türkiye'yi seçmelerine başlı başına bir neden. Türkiye aynı zamanda dünyanın hemen hemen her bölgesinden direk uçuşla ulaşılabilen, dünyanın merkezinde müthiş bir konuma sahip. Tüm bunların yanı sıra Türkiye'deki hizmet sektörünün kalitesi İngiltere ve Fransa dahil pek çok dünya ülkesi ile boy ölçüşecek nitelikte. Türkiye'nin nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, dini seremoniler açısından kiliselerin, sinegogların sayıca fazlalığı da pek çok farklı dini evlilik töreninin gerçekleşmesini sağlıyor. Tüm bu avantajlar, ülkemizi düğün destinasyonu olarak en üste çıkarmak için yeterli sebepler.

Davetten anladığımız kadarıyla İstanbul ve Kapadokya ön plana çıkıyor. Uluslararası düğün, davet ve özel organizasyonlar için özellikle belirlediğiniz yerler neresi?

Türkiye'de İstanbul, Kapadokya haricinde Bodrum en tercih ettiğimiz bölge. Yurt dışında ise kışın yaz düğünü yapmak isteyenler için orada da ofisimizin bulunması nedeniyle Dubai ve Abu Dhabi'yi önerebilirim. Bu arada Yunanistan, İtalya, İspanya ve Azerbaycan'da çok sayıda düğünler gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim.

Etkinlik ve kutlama sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Etkinlik sektöründeki 26 yıllık tecrübeme dayanarak, insanların her ne olursa olsun kutlama yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyebilirim çünkü etkinlik planlaması aslında dünyanın en eski mesleklerinden biri. Unutmayın ki ilk çağlarda bile insanlar bir hayvan öldürdüğünde, savaş kazandıklarında, kutlamalarını ateş etrafındaki etkinliklerle gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla bu en eski meslekten ve ritüelden kimse vazgeçmeyeceğe benziyor. Konseptler değişecek, tarzlar değişecek ama düğünler ve kutlamalar hiçbir zaman bitmeyecek.