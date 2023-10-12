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        Haberler Ekonomi Otomobil Kapadokya rengi Togg, ismini aldığı topraklarda tanıtıldı - Otomobil Haberleri

        Kapadokya rengi Togg, ismini aldığı topraklarda tanıtıldı

        Türkiye'nin otomobili Togg Kapadokya renkli T10X modelinin tanıtımını ismini aldığı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:16
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        Kapadokya rengi Togg, ismini aldığı topraklarda
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde oluşturulan stantta tanıtıldı.

        Üç Güzeller mevkisinde, peribacalarının bulunduğu alana getirilen "Kapadokya" renkli Togg T10X, vatandaşların beğenisine sunuldu. Standı ziyaret edenler, aracı inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        "TEKNOLOJİ ALANINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR"

        Araçla test sürüşü yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere, Türkiyenin son yıllarda teknoloji alanında önemli hamleler gerçekleştirdiğini, bunun en özel örneklerinden birinin de yerli otomobil olduğunu söyledi. Türkiyenin daha nice başarılara imza atacağına inandığını kaydeden Aktürk, "Hem savunma hem teknoloji sanayisinde Türkiye önemli hamleler gerçekleştiriyor. SİHA ve İHA'larımıza, Altay tankı, Atak helikopteri ve yerli otomobil Togg'a kavuşmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Ülkemize huzur ve bereket getirsin. Togg'un lansman renklerinden en çok tercih edilen Kapadokya rengi idi, bu renk ona çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

        Togg T10Xin Ürgüp'teki tanıtımı bir ay sürecek.

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