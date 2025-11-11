Habertürk
        Kapadokya'nın giriş kapısındaki Avla Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Kapadokya'nın giriş kapısındaki Avla Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'nin sonundaki 1,5 kilometre uzunluğundaki Avla Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Yaklaşık 4 metre genişlikte ve 15 metre yükseklikte bir koridor şeklinde devam eden kanyon hakkında bilgi veren Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Genel Sekreteri Ümit Akyürek, "Burası, Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri. Yakın bir zamanda çok güzel bir turizm merkezi olacağına inanıyoruz" dedi

        Giriş: 11.11.2025 - 09:25 Güncelleme: 11.11.2025 - 09:25
        Kapadokya'nın giriş kapısındaki kanyon: Avla
        Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi’nin sonunda yer alan Avla Kanyonu, doğaseverlere orta zorluktaki yürüyüş yolu ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kanyon, sadece doğal güzelliğiyle değil; bulunduğu bölge itibariyle tarihi kalıntılar ve eski yerleşim yerleri ile de vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Fay kırığıyla oluşup, su akıntılarıyla zamanla şekillenen kanyon; 1,5 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 4 metre genişlikte ve 15 metre yükseklikte bir koridor şeklinde devam ediyor. Kanyonu, Kayseri ve yakın illerden birçok doğasever ziyaret ediyor.

        "KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"

        Kanyon hakkında bilgi veren KAYOTED Genel Sekreteri Ümit Akyürek, "Kayseri Yeşilhisar Kapadokya alanında bulunan Avla Kanyonundayız. Burası, Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri. Keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle komşu illerimiz Adana, Mersin ve civar illerimizdeki tüm doğaseverleri hafta sonları buraya bekliyoruz. Eminim ki buraya gelenler, tekrar bir daha gelmek için sabırsızlanacaklardır. Doğal bir alan.

        En güzel yürüyüş rotaları ve orta zorlukta güzel bir parkur var. Soğanlı, Kapadokya'nın devamı olan bir bölge. Yakın bir zamanda çok güzel bir turizm merkezi olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili Sayın Valimizin önderliğinde, Kayserili turizmseverler ve özellikle KAYOTED Otelciler Derneği'nin güzel çalışmaları var. Biz de ülkemizin, ilimizin değerli, güzel bir bölgesi olan Soğanlı Vadisi'nde, Avla Kanyonu'nda hafta sonu eğitimci, öğretmen ve sağlıkçı arkadaşlarla güzel bir sonbahar gününde yürüyüş yaptık" dedi.

        "BURASI GÖRÜLMEYE DEĞER"

        Avla Kanyonu'nu ziyarete gelen Kübra Uçar ise "Bugün, bir sonbahar gününde Soğanlı Vadisi'nde bulunan kanyona arkadaşlarla birlikte yürüyüş düzenledik. Burası gerçekten görülmeye değer. Ortaseki’den sonra burası favorimiz oldu. Ailenizle çok güzel vakit geçirebileceğiniz, doğası gerçekten çok güzel bir yer. Öncelikle Kayseri'yi daha sonra tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelmeniz gerekiyor" diye konuştu.

        #Avla Kanyonu
