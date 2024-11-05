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        Haberler Televizyon Kapadokya'nın en tanınmış ailesinde skandallar ortaya çıktı!

        Kapadokya'nın en tanınmış ailesinde skandal

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te sular durulmuyor. Kapadokya'nın en tanınmış ailelerinden biri olan Şansalan ailesinde ortaya çıkan skandallar gündemin ortasına yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:04
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        Kapadokya'nın en tanınmış ailesinde skandal
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        Kapadokya'nın en tanınmış ailelerinden biri olan Şansalan ailesinde ortaya çıkan skandallar gündemin ortasına yerleşti. Kuzenler Cihan Şansalan ve Sevilay Günser nikâh masasına oturdu.

        Güçlü iş insanı Samet Şansalan himayesinde gerçekleştirilen nikâh akıllarda yeni soru işaretleri yarattı. Bu nikâhın Kapadokya’daki yansımalarının nasıl olacağı ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Konuya ilişkin Şansalan ailesi suskunluğunu korurken Sevilay Günser’in de henüz bir açıklaması olmadı.

        ORTAYA ÇIKAN İKİ GENCİN ŞANSALAN AİLESİYLE BAĞLANTISI NE?

        Kapadokya’ya haftalar önce gelen Nuh ve Melek isimli iki gencin, Şansalan ailesine yakınlığı dikkat çekti. Kendilerine kısa sürede Şansalan Konağı’nda yer bulan iki gencin ailenin gizlemek istediği bir geçmiş ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sumru Şansalan ile ikinci evliliğini yapan Samet Şansalan’ın bırakacağı miras ile ilgili akıllarda soru işareti yaşanmaya başlandı. Ailenin halası Hikmet Günser’in bu durumdan hoşnut olmadığı ve gençlerin geçmişini araştırdığı öğrenildi.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #Siyah Kalp

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