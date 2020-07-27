Kapadokya'daki tarihi Kayaşehir konuklarını ağırlıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan, kayadan oyma tarihi yerleşim ve alanda bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden olan kale, konuklarını ağırlıyor.
Yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'i gezmek için kente gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektiriyor.
İstanbul'dan gelen Funda Hilal, Nevşehir Kalesi ve etrafının farklı güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Buranın açıldığını internetten gördüm. Bayram tatili için geldiğimde gezip görmek istedim. Gezdiğim tüneller, kaya oyma mekanlar gerçekten çok etkileyici." ifadelerini kullandı.
Naciye Durmaz da 10 yıl öncesine kadar, turizme açılan bu alandaki evlerinde yaşadığını belirterek, çocukluğunun geçtiği mahallenin altından çıkan kaya oyma mekanları gezmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.
Durmaz, "Burada oturan birçok kişinin evinin altında küçük kaya oyma odalar olduğunu biliyorduk. Biz bu mekanları depo, kiler olarak kullanırdık fakat bu kadar büyük bir alan olduğunu tahmin etmiyorduk. Şimdi torunlarım ve çocuklarımla birlikte yaşadığım mahallenin altındaki güzellikleri gezmek çok farklı bir duygu. Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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