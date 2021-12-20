Turistlerin, sosyal medyada paylaşım yapmak için klasik otomobilleri tercih ettiğini belirten Kul, "Kültür turizminin yanı sıra fotoğraf turizmi de bölgede yaygınlaşmaya başladı. Eski bir araç olduğu için havası farklı. Yaz mevsiminde kış mevsiminde turizme katkı sunuyoruz" diye konuştu.