Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkıldı

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın Nevşehir'de yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Nevşehir'in en önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Kurum, kentin ilçeleri ve turistik yerlerinin hem yerli hem de yabancı turistler tarafından her yıl ziyaret edildiğine işaret etti.
Kurum, Kapadokya'nın da bu ilçelerden biri olduğunu, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından birini teşkil ettiğini belirtti.
Şehir ziyaretleri esnasınsa masa başında kararlar aldıklarını ve çalışmalar başlattıklarını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:
"Çalışmalardan biri de Kapadokya'da doğal yapıyı bozan ve Kapadokya'mıza yakışmayan kaçak yapıların yıkımıydı. Valiliğimiz ve belediyemizle iş birliği yapmak suretiyle Kapadokya'daki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Nevşehir'de ve turizm cennetimiz Kapadokya'da doğal yapıyı bozan kaçak yapılara müsaade etmiyor, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerimizi bölgenin dokusuyla uyumlu, ekolojik bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz."
Uçhisar'daki derme çatma yapıların yıkılması talimatını verdiklerini ifade eden Kurum, Nevşehir'e yakışacak bir yapı yapılması talimatını Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verdiklerini vurguladı.
Kurum, 30 Kasım 2019'da projenin ihalesini gerçekleştirdiklerini, 41 dükkanlı, Arasta tarzı Türk mimarisi ve kültürünü yansıtacak doğa ile uyumlu saygılı bir projenin çalışmalarını başlattıklarını dile getirdi.
Nevşehir'de kentsel dönüşüm projeleri olduğunu anımsatan Kurum, valilik yanındaki okulların bulunduğu alanda da millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri olduğunu belirtti.
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