Kapadokya'daki kaçak barakaların yerine doğal yapıya uygun hizmet alanı

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından Derebağ Cevizli mevkisinde sac ve briketten yapılmış barakaların olduğu alan, TOKİ tarafından modern görünüme kavuşturuldu.Uçhisar Kalesi ve çevresindeki peribacalarının bulunduğu alanı seyretmek isteyen turistlerin yoğunlukla tercih ettiği bölgeye yapılan iş yerlerinde, doğal görünüme uygun yöresel taşlar ve ahşap malzeme kullanıldı.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, gazetecilere, uzun yıllardır kronik sorun haline gelen barakaların ortadan kaldırılmasının bölge turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.Yeni yapılan 41 iş yerinin alanda daha önce hizmet veren vatandaşlarca kullanılacağını vurgulayan Süslü, şunları kaydetti:"Bölgede yaklaşık 40 yıldır baraka şeklindeki yapılarda satış üniteleri mevcuttu. TOKİ tarafından gerçekleştirilen projede sona gelindi. 270 metrekaresi kapalı olmak üzere 400 metrekare alana nezih iş yerleri yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla turistlere daha temiz ve modern bir ortamda hizmet sunma imkanı elde edilecek."
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