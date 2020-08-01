Kapadokya'da "sanal balon turu"

Nevşehir'de yaşayan girişimci Halit Donmaz'ın, geçen yıl yoğun talep nedeniyle balon turuna katılma fırsatı bulamayan turistler için başlattığı simülasyon etkinliği pandemi sürecinde de ilgi görüyor.Avanos ilçesi ile Göreme beldesindeki iki ayrı noktada konumlandırılan sıcak hava balonuna binen turistler, 3D gözlük aracılığıyla Kapadokya'nın güzelliklerini sanal olarak kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.Halit Donmaz, AA muhabirine, balon turu simülasyonuna katılmak isteyenlerin yanı sıra balon sepetinde fotoğraf çektirmek isteyenlerle de çokça karşılaştıklarını belirtti.Sıcak hava balon turlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda mart ayından beri yapılamadığını aktaran Donmaz, "Balon turu olmadığı için bölgeye gelen insanlara alternatif bir balon heyecanı yaşatıyoruz. Geçen yıl da balon turuna talep çok fazlaydı ve yer bulamayanlara hizmet etmiştik. Bu yıl da pandemi döneminde aynı hizmeti sunuyoruz." dedi.Özel bir teknikle sıcak hava balonundan alınan 360 derecelik görüntü ve ses kaydından oluşan 5 dakikalık sanal tur fiyatının kişi başı 25 lira olduğunu aktaran Donmaz, ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.- İstanbul ve Pamukkale'de de başlatılacakDonmaz, gelecek aylardan itibaren sanal balon turu etkinliğini İstanbul ve Pamukkale'de de başlatmayı planladığını anlatarak, şunları kaydetti:"Amcam iş seyahatindeyken Norveç'te kayak simülasyonu yaptığından bahsetti. Bunu biz nasıl uygularız diye düşündük. Bölgede meşhur olan sıcak hava balonuna uygulamak istedik. Gerekli çekimleri gerçekleştirdik. Patentini alıp çeşitli noktalarda insanlara hizmet etmeye başladık. Geçen yıldan beri bölgenin belirli noktalarından insanlara balon turunun nasıl olduğunu göstermeye başladık. Simülasyonda, 150 balon ile Göreme’de havalanıyorlar, bölgeyi yukarıdan görüp, etkinliği adeta yaşıyorlar. Sosyal medya günümüzde inanılmaz bir noktaya ulaştı. İnsanlar fotoğraf çektirecek mekan arıyor. Burada balon önünde veya sepette fotoğraf da çektirebiliyorlar."- Sanal etkinlik turistlerin beğenisini kazanıyorEşiyle balon sepetine binerek sanal tura katılan İspanyol turist Carlos Posso da "Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Sanal sıcak hava balonundan bölgeyi izlemek çok güzeldi. Herkesi Kapadokya'ya davet ediyorum. Burası gerçekten de görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.Halil Hançerlioğlu ise "Gerçekten müthiş bir his, Kapadokya'yı havadan izliyorum. Balon turuna katılmıştım burada aynı hissi yaşıyorum. Pandemi döneminde bu eşsiz zevkten mahrum kaldık ama simülasyonla bunu ziyadesiyle yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.Musab Kırmızıgül de peribacalarını kuşbakışı izleme imkanı bulduğu sanal turdan büyük keyif aldığını dile getirdi.
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