Nevşehir'deki yangın korkuttu

AA

Küme Mahallesi Avanos Caddesi'ndeki 3 katlı otel binasının çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Otel çalışanlarının haber vermesinin ardından Nevşehir, Avanos ve Ürgüp itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekipler, çatıdaki yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.Yangın nedeniyle MEDAŞ yetkilileri, tedbiren köye verilen elektriği iki saat süreyle kesti.

Çevre sakinlerinden Memiş Uçar, gazetecilere, otelin boş olmasının sorunun büyümesini engellediği belirterek, "Otelin üst kısmında alev gördük, itfaiyeyi aradık. Onlar gelinceye kadar kendi çabamızla müdahale ettik. Otelde konaklayan bir aile vardı ama onlar da zaten otelde değildi." dedi.Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.