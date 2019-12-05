Gültepe, "Balayı için Kapadokya'ya geldik. 'Masal diyarı' dedikleri yer burası olmalı. Çok mistik bir bölge, kendimi farklı bir dünyada gibi hissettim. Kışın da çok güzel doğal güzelliklere sahip, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Karadeniz'de bu kadar soğuk bir hava görmemiştik ama zamanla alıştık çekimlerimize devam ediyoruz" diye konuştu. Damat Fatih Gültepe de uzun zaman önce Kapadokya'ya gelme planı yaptıklarını ancak kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.