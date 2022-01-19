Singapurlu turist Dylan Tean ise "Çok eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Güneşin doğuşunu gökyüzünden görmek ve tüm vadileri havadan izlemek harika. Sıcak hava balonuyla kaya oluşumları üzerinde uçmanın çok fantastik bir cazibesi var" diye konuştu.