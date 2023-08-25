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        Haberler Ekonomi Borsa KAP AÇIKLADI! Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları açıklandı! 2023 Kuzu Grup (KZGYO) halka arz ne zaman, hangi gün işlem görecek ve kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları açıklandı! Kuzu Grup (KZGYO) halka arz ne zaman işlem görecek?

        Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KZGYO) halka arz kapsamında talep toplama işlemleri 21-22-23 Ağustos tarihlerinde alındı. 20,76 TL halka arz fiyatıyla işleme başlayacak olan Kuzu Grup (KZGYO) halka arzında, KAP yatırımcılar tarafından merakla beklenen resmi sonuçları açıkladı. Lot dağıtımının yapılmasının ardından, Kuzu Grup halka arzında işlem göreceği tarih ve lot sayısı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları ve işleme başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:27
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        • 1

          Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından satış sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda 'KZGYO' adıyla işlem görecek Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında lot sayısı netlik kazanırken, hissenin işlem göreceği tarih yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Kuzu Grup halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" işte Kuzu Grup GYO halka arz sonucu ve dağıtılan lot sayısı...

        • 2

          KUZU GRUP GYO (KZGYO) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

          KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI

          Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.

        • 3

          Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

          Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,76 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          Halka arzda; halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep gelmiştir.

          Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında ekli tabloda sunulmaktadır.

          Kamuya saygıyla duyurulur.

        • 5

          KUZU GRUP GYO KAÇ LOT VERDİ?

          Kuzu Grup halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara 13-14 lot hisse dağıtımı yapıldığı tahmin ediliyor.

          Halka arzda 2.085.666 bireysel yatırımcıya hisse dağıtıldı.

        • 6

          KUZU GRUP HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Kuzu Grup, halka arz talep toplama işlemleri 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde alındı.

          Kuzu Grup GYO borsada işlem göreceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şirketin Ağustos ayının sonunda işlem görmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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