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Eczacıbaşı İlaç ve İş GYO yüzde 50'şer hissedar oldukları Kanyon AVM'nin koronavirüs nedeniyle hizmete kapatıldığı 20 Mart-30 Nisan arasındaki süre için mağazalardan kira almayacaklarını duyurdu. Şirketler açıklamayı KAP'a yaptı.

İş GYO ayrıca, portföyünde yer alan Ege Perla AVM ile diğer çarşı/ticaret alanlarında (Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı) 20 Mart-30 Nisan arasında kapalı olan mağaza kiracılarından da kira bedeli almayacağını açıkladı.