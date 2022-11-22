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Yahudi karşıtı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yayınladığı gönderil ile hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü. Son paylaşımında da "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıklayan West, Twitter'a geri döndü ve paylaşımlarıyla tartışma yarattı. Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim'de kapatılan Kanye West'in hesabı, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasıyla yeniden açılmıştı. 45 yaşındaki ünlü rapçi, ilk paylaşımında, "Test, test... Twitter'ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

İBRANİCE SELAM VERDİ Hesabının aktif olduğunu doğrulayan rapçi, ardından oldukça tartışma yaratan bir hamlede bulundu. Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılan "Şalom" ifadesini paylaşan Kanye West, yeniden eleştirilerin odağı oldu.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK Twitter hesabının açılmasının ardından bir başka hamle daha yapan West, 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu. Rapçi, aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söyledi.

"BİR AY BOYUNCA HİÇ KİMSEYLE KONUŞMAYACAĞIM" Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan ve kısa süre sonra platforma geri dönen West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" demişti. Rapçi, ardından yeni bir paylaşımda bulunmuştu. West, "30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu. Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin... Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem" ifadelerini kullanmıştı. Fotoğraflar: AP KANYE WEST'TEN 30 GÜNLÜK ARINMA KARARI Yahudi karşıtı yorumlarıyla eleş...

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