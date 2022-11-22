Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Kanye West, Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - Magazin haberleri

Kanye West, Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti

Yahudi karşıtı yorumlarıyla eleştirilerin hedefinde olan ve iş anlaşmaları feshedildikten sonra 30 günlük arınma programına gireceğini duyuran rapçi Kanye West, Twitter'a geri döndü

Giriş: 22.11.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kanye West, Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yahudi karşıtı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yayınladığı gönderil ile hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

Son paylaşımında da "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıklayan West, Twitter'a geri döndü ve paylaşımlarıyla tartışma yarattı.

Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim'de kapatılan Kanye West'in hesabı, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasıyla yeniden açılmıştı.

45 yaşındaki ünlü rapçi, ilk paylaşımında, "Test, test... Twitter'ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

İBRANİCE SELAM VERDİ

Hesabının aktif olduğunu doğrulayan rapçi, ardından oldukça tartışma yaratan bir hamlede bulundu. Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılan "Şalom" ifadesini paylaşan Kanye West, yeniden eleştirilerin odağı oldu.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Twitter hesabının açılmasının ardından bir başka hamle daha yapan West, 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu. Rapçi, aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söyledi.

"BİR AY BOYUNCA HİÇ KİMSEYLE KONUŞMAYACAĞIM"

Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan ve kısa süre sonra platforma geri dönen West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" demişti.

Rapçi, ardından yeni bir paylaşımda bulunmuştu. West, "30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu. Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin... Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: AP

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kanye West'ten 30 günlük arınma kararı
Kanye West'ten 30 günlük arınma kararı
İzinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı
İzinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı
Sosyal medya hesapları engellendi
Sosyal medya hesapları engellendi
AUZEF vize sonuçları açıklanıyor
AUZEF vize sonuçları açıklanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.