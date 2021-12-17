"REKLAM" İDDİASI

West'in inatla Kim Kardashian ile barışmak istemesi ve onun yeni bir ilişkiye başladığını bildiği halde öpüşürken çekilen bir fotoğraf yayınlaması eleştiri toplamıştı.

Bazı kullanıcılar, ünlü rapçinin bu çıkışlarının "reklam" amaçlı olduğunu savunmuştu. Çiftin bu şekilde reklam yaptığını dile getiren takipçileri, ikilin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceklerini ve çok konuşulan bir düğün törenine imza atacaklarını iddia etmişti.