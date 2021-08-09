Ünlü rapçi Kanye West, yeni albümü "Donda"yı henüz çıkarmamış olsa da albüm tanıtımı için düzenlediği iki lansman sonrası, hayranları şarkı sözlerindeki Kim Kardashian detaylarını fark etmeye başladı.

44 yaşındaki West'in yeni albümünde yer alan "Love Unconditionally" adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşıldı.