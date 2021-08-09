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Kanye West'ten Kim Kardashian'a şarkılı gönderme: Sevgilim bana geri dön! - Magazin haberleri

Kanye West'ten Kim Kardashian'a şarkılı gönderme: Sevgilim bana geri dön!

Boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West, ilişkilerini dostça sürdürüyor. West'in, yeni albüm tanıtımına destek olan Kardashian'a yazdığı, "Sevgilim bana geri dön" benzeri şarkı sözleri hayranlarının dikkatini çekti

09.08.2021 - 11:52 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü rapçi Kanye West, yeni albümü "Donda"yı henüz çıkarmamış olsa da albüm tanıtımı için düzenlediği iki lansman sonrası, hayranları şarkı sözlerindeki Kim Kardashian detaylarını fark etmeye başladı.

    44 yaşındaki West'in yeni albümünde yer alan "Love Unconditionally" adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşıldı.

  • "AİLEMİ KAYBEDİYORUM"

    Kanye West'in şarkısının sözlerinde, "Ailemi kaybediyorum/Ailemi kaybediyorum/Ailemi kaybediyorum" satırlarının yanı sıra, "Bana bağırıyor/Tatlım nasıl gidebiliyorsun?" sözleri dikkat çekiyor.

    Şarkı, West'in kaybettiği annesi Donda'nın öğüt veren sesiyle başlıyor. Kanye West'in annesi, "Çocuklarına iki ders verdi. Birincisi; her ne olursa olsun asla aileni bırakmayacaksın. İkincisi her ne olursa olsun kayıtsız şartsız seveceksin." diyor.

  • "SEVGİLİM BANA GERİ DÖN"

    "Donda"nın bir bölümünde West’in, "Tüm ailemi kaybediyorum/Sevgilim bana geri dön" diye seslendiği görülüyor.

    Ünlü rapçi, annesinin adını verdiği "Donda" albümünde bir de boşanma olayını anlattığı "Lord I Need You" adlı şarkı yer alıyor. West'in rap şeklinde, "Zaman ve uzay bir lüks / Ama sen hala beni sevdiğini göstermek için buraya geldin." sözleri de Kardashian'ın lansmanlarda eski eşine destek vermesine gönderme olarak yorumlandı.

  • AYLAR SONRA AYNI KAREDE

    Dört çocuk annesi Kim Kardashian, Kanye West'in Atlanta'da düzenlediği albüm lansmanlarının ikisinde de boy göstermiş, ayrılık haberlerinden aylar sonra eski eşiyle aynı kadraja girmişti.

    Çiftin şubat ayında başlayan boşanma davası sürüyor. Çocuklarının ortak velayetini isteyen ikilinin evlilik sözleşmelerine bağlı kaldığı ve boşanma sürecini arkadaşça yürüttüğü konuşuluyor.

  • 'AŞK' İDDİASI

    Öte yandan 2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Rus model Irina Shayk ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

    "SADECE ARKADAŞLAR"

    Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan West ve Shayk'a yakın bir kaynak, geçtiğimiz günlerde ikili hakkında çıkan ilişki iddialarını yalanlamıştı.

    Page Six’e konuşan bir kaynak, Irina Shayk'ın Kanye West'e karşı duygularını anlatırken, "Irina, Kanye'yi arkadaşça seviyor ve onunla bir ilişki yaşamak istemiyor." demişti.

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