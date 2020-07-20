Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” diye konuştu.