ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık yarışına giren Kanye West, ilk mitingini dün Güney Carolina eyaletinin North Charleston kentinde, bağımsız adaylara tanınan sürenin dolmasından bir gün önce düzenledi.
Geçtiğimiz günlerde danışmanı Steve Kramer'ın yarıştan çekildiğini açıklamasının aksine, South Carolina’da ilk mitingini düzenleyen 43 yaşındaki West, ırkçılık tartışmalarından kürtaja kadar pek çok konuya değindi.
Kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrı'nın hizmetindeyim” dedi.
Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf eden West, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.
Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” diye konuştu.
Anneler için bir teklif de sunan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” dedi.
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