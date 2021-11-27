Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılığını kabullenemedi! - Magazin haberleri

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılığını kabullenemedi!

Kim Kardashian ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan Kanye West'in, ailesini geri kazanma çabaları devam ediyor. Ayrılığı kabullenemeyen ve "Onu geri istiyorum" diyen ünlü rapçi, son olarak Kardashian ile öpüştüğü eski bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı

27.11.2021 - 14:28 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İki yıllık flörtün ardından 2014 yılında evlenen reality show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West, bu yılın başında boşanacaklarını açıklamıştı. Bu süreçte evlerini ayırdıkları ileri sürülen çift, buna rağmen zaman zaman yaptıkları çıkışlarla hayranlarını şaşırttı.

    Kim Kardashian, eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık "Ye" olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

  • AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

    Birkaç gün önce katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulundu.

    Ünlü rapçi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınladı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kardashian'ın Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki gösterdi.

  • "REKLAM" İDDİASI

    West'in inatla Kim Kardashian ile barışmak istemesi ve onun yeni bir ilişkiye başladığını bildiği halde öpüşürken çekilen bir fotoğraf yayınlaması eleştiri topladı.

    Bazı kullanıcılar, ünlü rapçinin bu çıkışlarının "reklam" amaçlı olduğunu savunuyor. Çiftin bu şekilde reklam yaptığını dile getiren takipçileri, ikilin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceklerini ve çok konuşulan bir düğün törenine imza atacaklarını iddia ediyor.

  • "İLAÇLARINI AL!"

    Kanye West'in ruhsal sorunlar yaşadığını ve hatta tedavi olması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, "Acaba Kim Kardashian, dört tane çocuk yapmadan önce onun ne kadar hasta olduğunu biliyor muydu?" sorusunu birbirlerine yöneltti.

    Birçok kişi West'in gerçekten derin ruhsal sorunlar yaşadığını, tedavisini sürdürüp ilaçlarını alması gerektiğini ve büyük olasılıkla Kim Kardashian'ın da onun bu ruhsal iniş-çıkışlarından korktuğu için ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü.

  • "ÜZGÜNÜM, EŞİN HAYATINA DEVAM EDİYOR"

    West'in, "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek." çıkışı ve ardından yaptığı bu sosyal medya paylaşımıyla ilgili görüş bildirenlerden biri de düşüncesini, "Genellikle kadınlar, 'Artık yeter' demeden önce eşlerine birçok kez yeniden başlamak için bir şans verirler. Bence Kim Kardashian da bunu yaptı ama sonra kendinde yeni bir başlangıç yapacak gücü buldu. Üzgünüm Bay West, eşin hayatına devam ediyor." sözleriyle dile getirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.