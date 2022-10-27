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Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı - Magazin haberleri

Kanye West, izinsiz girdiği binadan zorla çıkarıldı

Twitter ve Instagram hesaplarına erişimi Yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle engellenen ABD'li rapçi Kanye West, ortaklığını sona erdiren spor markasının binasından zorla çıkarıldı

Giriş: 27.10.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz haftalarda yaptığı Yahudi karşıtı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, söylemleri nedeniyle kendisiyle ortaklığını bitiren Los Angeles'taki bir spor markasının binasına girdi. Ancak West, daha sonra güvenlik görevlileriyle birlikte binadan çıkarıldı.

  • Şirketin yaptığı açıklamada 45 yaşındaki rapçinin “davetsiz ve haber vermeden” geldiği belirtildi.

    Rapçi ile gelecekte hiçbir projede beraber yer almak istemediklerini belirten şirket, Yahudi karşıtı söylemleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini paylaştı.

  • SOSYAL MEDYA HESAPLARI DONDURULMUŞTU

    Geçtiğimiz günlerde rapçi Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini paylaşan Kanye West'in önce Instagram hesabı dondurulmuştu. Bunun üzerine Twitter'a yönelen West, yaptığı ikinci bir paylaşımın ardından tekrar bloke edilmişti.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Instagram ve Twitter, Kanye West'in paylaşımlarını sildi ve ünlü rapçinin nefret söylemi politikalarını ihlal ettiğini belirtti.

  • "NEFRET SÖYLEMİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

    West, 2022'nin Eylül ayının son haftalarında gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda "Beyaz hayatlar önemli" sloganlı bir tişört giydiği için eleştirilmişti.

    Kanye West'in düzenlediği moda gösterisi sırasında Bob Marley'in torunu Selah Marley de aynı sloganı içeren bir kıyafet giymişti.

    Hakaretle Mücadele Birliği, bu sloganı beyaz üstünlükçü "nefret söylemi" diye nitelendirmişti.

    Slogan, ilk 2015 yılında "Siyah Hayatlar Önemlidir" hareketine tepki olarak kullanılmıştı. West'in bu sloganı kullanması da tepkilere neden olmuştu.

  • "DALGA GEÇME, BU ŞAKA DEĞİL!"

    Diddy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu sloganı desteklemediğini söyledi ve "O tişörtü satın alma, giyme, dalga geçme. Bu şaka değil" demişti. Ardından West, Diddy ile yazışmalarından bir görüntü alıp, kendi hesabından paylaşmıştı.

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